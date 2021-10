Meerdere doden en gewonden bij explosie in Afghaanse moskee

Bij een ontploffing in een moskee in de noordelijke Afghaanse stad Kunduz zijn vrijdag meerdere mensen om het leven gekomen en gewond geraakt. Dat heeft een woordvoerder van de heersende taliban bekendgemaakt. De explosie vond plaats tijdens het vrijdaggebed.

De Afghaanse journalist Saki Darjabi twitterde dat het volgens onbevestigde berichten om een zelfmoordaanslag gaat. Op beelden, gedeeld op sociale media, is te zien hoe mannen en vrouwen na de ontploffing de straat op rennen.

Volgens lokale media betrof het een sjiitische moskee.

Er heeft nog niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. In het verleden heeft terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het bijzonder sjiitische doelwitten in Afghanistan aangevallen.