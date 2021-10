Orange lanceert app voor nationale en internationale geldtransfers op Belgische markt

Telecomoperator Orange heeft vrijdag de app Orange Money op de Belgische markt gelanceerd, als tweede land in Europa, na Frankrijk. Met de gratis app kunnen klanten direct geld overschrijven naar andere gebruikers van Orange Money in veertien landen, waaronder België zelf, Frankrijk en tal van Afrikaanse landen.

De app wordt vaak gebruikt door mensen van Afrikaanse origine, zegt woordvoerder Younes Al Bouchouari van Orange België. “Het biedt gebruikers in heel wat vreemde landen, vooral in Afrika, waar een bankrekening voor de happy few is weggelegd, toch de mogelijkheid om financiële verrichtingen uit te voeren”, zegt hij. De begunstigde kan het geld onmiddellijk afhalen bij een van de 300.000 opnamepunten in Afrika en de rest van de wereld.

Het overgeschreven geld komt direct in de Orange Money-app van de ontvanger. Daarbij wordt een administratieve kost van enkele euro’s aangerekend. Er geldt ook een maximumbedrag. “De snelheid is de grootste troef”, zegt Al Bouchouari. “Orange Money is in vele gevallen sneller dan een bankoverschrijving of bijvoorbeeld Western Union.”

Orange Money werd gelanceerd in 2008. De app is intussen in zeventien landen beschikbaar en wordt door meer dan 60 miljoen mensen gebruikt. In 2020 werd voor 4 miljard euro aan transacties uitgevoerd met Orange Money. Je hoeft geen Orangeklant te zijn om de app te gebruiken.