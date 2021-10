De Panne

Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd moest een 63-jarige man uit De Panne zich verantwoorden voor witwaspraktijken. Hij liet zichzelf alweer oplichten door een exotische internetliefde en liet zijn rekening gebruiken om 2.500 euro af te halen. “Mijn cliënt is dom geweest en naïef, maar hij was verliefd”, zegt zijn advocaat.