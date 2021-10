PODCAST. Als de dood van Sharon (22) gewoon een ongeval was, waar zijn gegevens van dashcam en gsm dan naartoe?

Een enorme knal, een BMW die in vlammen opging, en het levenloze lichaam van een vrouw in de gracht: de dood van Sharon Gruwez (22) werd aanvankelijk geklasseerd als een “spijtig ongeval”. Maar al snel stapt haar familie naar het gerecht, want zij zijn er rotsvast van overtuigd dat Sharon vermoord is. Ze hebben daar goede redenen voor, want de laatste uren van haar leven werden gekenmerkt door een destructieve ruzie. En ook de technische analyse van het ongeval roept veel bizarre vragen op.