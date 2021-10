Op het terras kan je genieten van een zwembad met een panoramisch uitzicht over Leuven. — © if

Leuven

Een frisse duik in je eigen zwembad bovenop het dak van het meest exclusieve penthouse van Leuven, wie wil dat nu niet? En het kan, want de dakverdieping van Sky One aan de Vaartkom staat sinds kort te koop. Maar om die parel te kunnen bemachtigen moet je wel bijna 1,5 miljoen euro neertellen.