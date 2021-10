Meerdere gewonden bij aanrijding op A12 in Wilrijk

Op de A12 van Brussel richting Antwerpen zijn vrijdagochtend meerdere gewonden gevallen bij een aanrijding tussen vier voertuigen net voor het viaduct van Wilrijk. Dat zegt de federale politie. Een van de gewonden zou er ernstig aan toe zijn, maar niemand verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 8.45 uur. Een vrachtwagen reed er in onduidelijke omstandigheden in op een bestelwagen, waarna ook nog twee andere voertuigen werden geraakt. De A12 raakte er volledig versperd richting Antwerpen. De hulpdiensten konden pas een uur later de weg weer vrijgeven.