Zeventien procent Britten geraakte niet aan essentiële voedingsproducten

Zeventien procent van de Britten heeft in de voorbije weken bepaalde essentiële voedingsproducten niet kunnen kopen wegens de schaarste. Dat blijkt uit een bevraging van het Britse statistiekbureau ONS, afgenomen tussen 22 september en 3 oktober. Ook brandstof kopen is voor veel Britten moeilijk.

Door een tekort aan truckchauffeurs zijn er in Groot-Brittannië problemen met leveringen aan winkels en tankstations. De regering kondigde aan tijdelijke werkvisa te zullen geven aan buitenlandse krachten en schakelde soldaten in voor brandstofleveringen.

Uit een nieuwe update van een tweewekelijkse opvolgstudie over de impact van de coronacrisis, blijkt hoe groot het probleem is. De enquêteurs van het officiële statistiekbureau vroegen volwassen Britten of ze in de voorbije twee weken geconfronteerd werden met tekorten van goederen.

LEES OOK. Britten kopen nu al diepgevroren kalkoenen uit vrees voor tekorten tegen Kerstmis

Ongeveer een op de zes (17 procent) Britten rapporteerde dat essentiële voedingsproducten niet beschikbaar waren om te kopen. Ongeveer een op de zeven (15 procent) kon geen brandstof kopen. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagde Britten rapporteerden dat ze andere niet-essentiële voedingsproducten niet konden kopen. Maar 57 procent zei dat alles dat ze nodig hadden, beschikbaar was.

De meeste volwassen Britten, 85 procent, gaven aan dat hun winkelgewoontes voor voeding niet veranderd waren in de voorbije twee weken. Vijf procent zei meer te kopen, 10 procent zei minder dan normaal gekocht te hebben.