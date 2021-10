Kenners van Brits koningshuis sabelen nieuwe film ‘Spencer’ over prinses Diana neer: “Gruwelijk om haar zo te portretteren”

De gloednieuwe film over de Britse prinses Diana, met Kirsten Stewart in de hoofdrol, wordt door kenners van het Britse koningshuis met de grond gelijkgemaakt. “Gruwelijk” en “nodeloos gratuit”, klinkt het onder meer in de Britse pers.

Een fraai beeld van wijlen prinses Diana, die in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs, krijgt de kijker van Spencer niet. De gloednieuwe film met Kristen Stewart in de rol van Diana is een biopic, waarin de levenswandel van de prinses in beeld wordt gebracht. Ze komt daarin over als een emotioneel labiele en gebroken vrouw die kampt met donkere gedachten en aan zelfverwonding doet.

Zo is te zien hoe Diana fantaseert over zich van de trap gooien of zichzelf wurgen met de halsband die prins Charles voor haar gekocht heeft. Veel aandacht gaat ook naar haar eetstoornis – je ziet hoe ze zichzelf laat overgeven na het eten. Bovendien hallucineert ze over haar eigen dood.

© ISOPIX

Kwaad en gekwetst

Niet bepaald flatterend dus, en volgens kenners van het Britse koningshuis ook een fel overdreven beeld. Dat zeggen die kenners in enkele Britse kranten na de première van donderdagavond op een filmfestival in Londen. Er is bijvoorbeeld Richard Fitzwilliams, die het “gruwelijk” noemt hoe in de film te zien is dat Diana overgeeft en zichzelf verwondt. “Ik twijfel er sterk aan dat William of Harry (de zonen van de overleden prinses, red.) hiernaar zullen kijken. Gelukkig geeft de regisseur toe dat het zijn interpretatie van de feiten is, zoals hij het zich voorgesteld heeft. Dat is zijn recht als filmmaker. Maar de film is niet dramatisch genoeg om goede cinema op te leveren en Kristen Stewart is erg gebrekkig als Diana.”

© ISOPIX

Ingrid Seward, hoofdredacteur van Majesty Magazine, is ook niet mals. “Het is gruwelijk om haar zo te portretteren. Dat is compleet onnodig. William en Harry zullen heel kwaad en gekwetst zijn. Ze gaan het vreselijk vinden dat hun moeder in een gigantische film zo neergezet wordt.”

“Onnodig gratuit”, is ook de mening van koninklijk biograaf Penny Junor. “Al wat ik kan zeggen, is: arme William… Laat Diana toch nog een beetje respect en waardigheid overhouden. Ik weet dat William erbij was toen ze ongelukkig was, maar de film lijkt mij feitelijk niet al te correct.” Een recensent van The sun voegt eraan toe dat er “onnodig met modder wordt gegooid naar de prinses”.

Opvallend in de kritieken op de film is wel dat er gigantisch veel lof is voor de manier waarop Kristen Stewart zich de handelingen, de manier van spreken en het accent van Diana eigen heeft gemaakt.