Scholen schieten weer in actie voor klimaat met “Wake Up for Climate”

In meer dan honderd scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben leerlingen en leerkrachten vrijdag deelgenomen aan de actie “Wake Up for Climate”. Ze gingen in op een oproep van onder meer de Klimaatcoalitie om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor de klimaatmars die zondag in Brussel plaatsvindt.

De scholenactie hield ditmaal geen gespijbel in, maar wel het maken van een klasfoto waarbij de leerlingen een groene cirkel op hun hand hebben. Daarnaast waren de deelnemers vrij om nog een extra persoonlijk accent aan de actie te geven. In de secundaire school Denise Grésiac in Berchem (Antwerpen) werd dat bijvoorbeeld het maken van krijttekeningen op de stoep voor het schoolgebouw.

LEES OOK. Google Maps gaat binnenkort meest duurzame route voorstellen

“De klassen waarin ik lesgeef wilden graag meedoen en ik heb hen laten brainstormen over wat ze precies wilden doen”, zegt leerkracht Kay Lambrechts van Denise Grésiac. “Sommigen wilden brieven schrijven aan politici, anderen kozen ervoor om sterke beelden en slogans op het trottoir te tekenen in de hoop de andere leerlingen en de buren aan te spreken en nog anderen hebben enkele haalbare afspraken opgesteld voor de school om zelf mee het verschil te maken. We proberen binnen onze eigen schoolgemeenschap kleine stappen te zetten en bewustwording is daarin al heel belangrijk.”

De klasfoto’s en eventueel ander beeldmateriaal dat de scholen vrijdag produceerden, werd vervolgens onder meer via sociale media verder de wereld ingestuurd.