Twee mannen overleefden 29 dagen op zee op appelsienen en kokosnoten: “Het was leuk om even weg te zijn van alles”

Twee mannen uit de Salomonseilanden zijn na 29 dagen verdwaald op zee te hebben doorgebracht gered. Het gaat goed met hen, zo getuigen ze bij The guardian. Meer zelfs: ze vonden het leuk om even weg te zijn van alles.

Op 3 september waren Livae Nanjikana en Junior Qoloni in alle vroegte vertrokken vanop het eiland Mono, dat deel uitmaakt van de Salomonseilanden, met hun kleine motorboot. Hun plan was om een reis van 200 kilometer te maken naar Noro, een dorp op het eiland New Georgia. Een trip die de ervaren zeemannen al eerder ondernomen hadden en die telkens goed verlopen was.

Nu was dat niet zo. De woeste en onvoorspelbare Salomonszee besliste er anders over. Al tijdens de eerste uren van hun reis kregen ze te kampen met felle wind en bakken regen. De kustlijn volgen werd daardoor onmogelijk. “Maar het werd helemaal akelig toen de gps het begaf”, zegt Nanjikana. “We zagen niet waar we naartoe gingen, dus hebben we de motor stilgelegd en besloten we te wachten om brandstof te sparen.”

Visser

Gelukkig hadden de twee wat sinaasappels bij zich en slaagden ze erin wat kokosnoten uit zee te halen. Ze vingen regenwater op en overleefden daar 29 dagen lang, terwijl ze steeds verder wegdreven. Tot een visser hen opmerkte, op 400 kilometer van hun vertrekplaats voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea.

“We wisten niet waar we waren, maar schrokken wel toen bleek dat we in een ander land waren”, zegt Nanjikana. Zijn reisgezel en hij waren zo verzwakt dat ze op 2 oktober van hun boot gehaald moesten worden. Sindsdien bekomen ze van hun avontuur: eerst in het ziekenhuis in Pomio, en sinds enkele dagen verblijven ze bij een inwoner van de stad.

Terugkijkend was het best een goede ervaring, zegt Nanjikana. “Ik had geen benul van wat er gebeurde op de wereld toen ik daar was. Ik hoorde niets over Covid of eender water. Ik kijk ernaar uit om terug naar huis te gaan, maar het was wel heel leuk om even weg te zijn van alles.”