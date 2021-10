Duitse zanger vraagt dat graf van Beethoven geopend wordt om eindelijk zeker te weten welke huidskleur hij had

De etniciteit van Ludwig van Beethoven is al decennialang een groot mysterie. De klassieke componist, die in 1827 in Wenen overleed, werd als blank aanzien toen in 1907 een Britse componist zei dat de waarheid anders was. Samuel Coleridge-Taylor, de zoon van een blanke Engelse moeder en een vader met donkere huidskleur uit Sierra Leone, vond dat er duidelijke gelijkenissen waren tussen zijn eigen uiterlijk en tekeningen en schilderijen van Beethoven. “Als de grootste muzikant aller tijden vandaag zou leven, zou hij in bepaalde Amerikaanse steden niet eens een hotelkamer kunnen boeken”, zei de zanger destijds.

Het onderwerp bleef leven. “Beethoven was black” werd een veelgehoord mantra tijdens de strijd om burgerrechten in de jaren 60. Coleridge-Taylor leefde toen niet meer, maar de activisten haalden zijn beweringen weer boven om aan te klagen dat er altijd van uitgegaan werd dat de blanke cultuur superieur was aan de zwarte, en dat alles met grote geschiedkundige en culturele waarde dus wel van blanken afkomstig moest zijn. In de decennia die volgden, bleven onderzoekers en activisten pogingen doen om te bewijzen welke huidskleur de componist nu echt had. Maar het bewijzen kon niemand. Het vermoeden dat de componist zwart was, bleef wel leven door allerlei beschrijvingen en biografische weetjes die de ronde deden. Zo werd hij op school “de Spanjaard” genoemd en had hij volgens een andere beschrijving gelaatstrekken die vooral opduiken bij mensen van Afrikaanse origine.

Een Duitse zanger heeft nu een nieuw plan opgevat om de waarheid te achterhalen. De 84-jarige Roberto Blanco roept de burgemeester van Wenen in een filmpje op YouTube op om het graf van Beethoven in Wenen open te gooien en zijn DNA te onderzoeken. “Ik denk dat hij meer op mij zal lijken dan op u”, zegt de zwarte man. Het graf van Beethoven werd al twee keer eerder geopend: in 1863 of zijn beenderen te meten en in 1888 om hem ter verplaatsen naar een eregraf.

De burgemeester van Wenen, Michael Ludwig, heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de man.