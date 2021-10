Peperduur medicijn baby Pia voortaan terugbetaald, mama Ellen: “Natuurlijk wou ik dat we twee jaar terug konden in de tijd”

Vanaf december zal Zolgensma, het peperdure medicijn dat twee jaar geleden het leven van baby Pia redde, terugbetaald worden. Een akkoord waar intense onderhandelingen aan vooraf gingen, klinkt het bij het kabinet van Volksgezondheid. Ellen De Meyer, de moeder van Pia, is opgelucht. “Natuurlijk wou ik dat we twee jaar terug konden in de tijd, maar ik ben vooral blij voor de andere kinderen.”