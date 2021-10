Aardbeving in Japan schudt nieuwsstudio tijdens live-uitzending door elkaar

Nieuwslezers in Japan zijn donderdagavond tijdens een live-uitzending opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 5,9. Op verschillende beelden uit het oosten van het land is te zien hoe inwoners in paniek reageerden op de beving.

Bij de aardbeving zijn meer dan dertig mensen gewond geraakt in de regio van de Japanse hoofdstad Tokio, de meesten zijn lichtgewond. Er is geen tsunamigevaar, aldus de Japanse meteorologische dienst.

(sh)