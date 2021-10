SJOTCAST SPECIAL. Operatie Propere Handen: “Mogi Bayat zei me dat hij mijn speler naar Anderlecht of AA Gent kon brengen, terwijl ik dacht dat ik dat zelf wel kon”

Rond Mogi Bayat is het nog even stil, maar niet voor lang meer.

Operatie Propere Handen domineert ons voetbal. En dus ook Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. In deze Special bespreekt men Operatie Propere Handen: Drie jaar later. Terwijl Guillaume het heeft over Albanese beïnvloeding, praat voetbaljournalist Bart Lagae over de dunne grens tussen beïnvloeding en vertrouwen en vertelt makelaar Stijn Francis over zijn ontmoetingen met Mogi Bayat.