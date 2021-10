Beveiligingswaarschuwing. Of: je pakje wacht op je. De kans is groot dat je deze week weer enkele valse berichten in je mailbox kreeg die visten naar je financiële gegevens. Safeonweb, het online veiligheidsplatform van de overheid, heeft het over een tsunami aan phishingmails. Dit zijn de meest voorkomende valse mails van het moment.