Advocaat en neef van Ridouan Taghi gearresteerd: onderwereldkoning plande mogelijk gewelddadige uitbraak

De politie heeft vrijdag in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Nederlandse Vught een advocaat gearresteerd, die volgens het openbaar ministerie de “boodschapper” is van Ridouan Taghi en heimelijk de communicatie verzorgde met diens criminele organisatie.

De advocaat die gearresteerd werd is Youssef Taghi, de volle neef van onderwereldkoning Ridouan Taghi. Hij werd volgens het OM ingeschakeld om een gewelddadige ontsnappingspoging voor te bereiden vanuit de EBI. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de advocaat op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel, mogelijk om cipiers om te kopen of af te persen. Ook vermoedt het OM dat de raadsman, die wegens zijn positie als advocaat vrije toegang had tot Taghi in de EBI, hielp met het voorzetten van drugshandel vanuit de EBI.

Boodschappenjongens

Ridouan Taghi werd anderhalf jaar geleden in Dubai gearresteerd en is wereldwijd bekend en berucht als de Nederlandse onderwereldkoning. Hij moet voorkomen in het Marengoproces, een van de grootste liquidatieprocessen ooit in Nederland. Zes liquidaties door zeventien verdachten worden er behandeld.

Het is de eerste keer in het Marengoproces dat vermoedens die justitie al langer had, nu ook effectief leiden tot de arrestatie van een strafpleiter. Hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket, formeel verantwoordelijk voor de aanhouding van de neef van Taghi, vertelde vrijdagmiddag aan De Telegraaf dat de verdachte advocaat in beeld kwam na een tip van inlichtingendiensten. Zij zouden weten dat Taghi zijn criminele handelen voorzette vanuit de EBI.

Een rechercheteam constateerde dat de advocaat sinds maart vele malen urenlang op bezoek was in de EBI. Ook had hij tientallen keren telefonisch contact met Taghi. In eerste instantie werd hem nog de toegang geweigerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maar volgens de Orde van advocaten kon toen niet worden vastgesteld dat Taghi misbruik maakte van zijn geheimhouderstelefoon. Dit is een nummer dat door politie en OM niet mag worden afgeluisterd.

Uit een onderzoek kwamen berichten, die afgeschermd waren met de beveiligingstechnologie PGP, naar voren met de verdenking dat Taghi vanuit de cel zijn drugsimperium voortzette. “Uiteindelijk zagen we dat de twee tijdens bezoeken spraken over krantenartikelen, maar intussen heimelijk met elkaar communiceerden via geschreven teksten,” aldus Lucas.

Uitbraak of ontsnappingspoging

Volgens de hoofdofficier richtten de ontsnappingsplannen zich op een uitbraak of een ontsnapping tijdens vervoersbewegingen van of naar de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

”We vinden onze bevindingen meer dan zorgelijk”, klink het. Aanwijzingen voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries zijn niet gevonden, stellen ze. Volgens het OM heeft de rechter-commissaris steeds de resultaten van de ingezette opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen beoordeeld.

De Orde van Advocaten is vrijdag van de arrestatie op de hoogte gesteld door het OM. Na de aanhouding zijn op het kantooradres in Utrecht en in de woning van de advocaat in Maarssen doorzoekingen geweest. Daarbij zijn notitieboekjes, aantekeningen en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is de cel van Taghi in de EBI doorzocht.

De advocaat zit nu in de cel in tot hij maandag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt formeel verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich richt op witwassen, handel in verdovende middelen en het voorbereiden van moord.