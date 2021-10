99-jarige wordt geïnterneerd voor moord op andere rusthuisbewoner

De oudste moordverdachte van ons land zal worden geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer in Gent vrijdag. De 99-jarige inwoner van het woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden verstikte eind juni zijn medebewoner André De Smet ’s (75) nachts met een fleecedeken.

De 99-jarige werd in juni aangehouden op verdenking van moord nadat hij op maandag 21 juni om 4.30 uur ’s nachts werd aangetroffen in de kamer van een medebewoner van rusthuis Kouterhof. In bed lag het lijk van André De Smet (75).

De man doolde die nacht door de gangen en was in de kamer van De Smet gegaan, denkende dat het zijn eigen kamer was. Toen hij “een vreemde man in zijn bed zag liggen” raakte hij in paniek en verstikte de slapende man met een fleecedeken.

Opluchting voor nabestaanden

De raadkamer in Gent besliste vrijdag om de 99-jarige te laten interneren. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Volgens de raadkamer was de internering gezien zijn psychische toestand de beste oplossing. De 99-jarige zal zich hierdoor niet hoeven verantwoorden voor hof van assisen.

“Dit was een schrijnende situatie voor alle partijen”, zegt de advocaat van de kleindochter van De Smet Jeroen Van Kerrebroeck. “Voor de nabestaanden is het belangrijk dat ze erkend worden als slachtoffer en deze beslissing is daardoor een belangrijk sluitstuk. Justitie heeft hier snel en grondig gewerkt.”

LEES OOK. 99-jarige is oudste moordverdachte van ons land na tragische vergissing in woonzorgcentrum