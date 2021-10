Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Roberto Martinez slaagt er niet in om tijdens een wedstrijd voor een ommekeer te zorgen”

“De Rode Duivels zijn ondanks hun grote ervaring niet in staat om tegen een topland een tegenslag om te keren en een match terug in handen te pakken.” Dat is de grootste ontgoocheling van onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle na de met 2-3 verloren halve finale van de Nations League tegen Frankrijk. Ook Roberto Martinez is niet vrij van zonde. “Hij is een op en top professional die de wedstrijd altijd perfect voorbereid en zijn spelers uitstekend kan motiveren, maar tijdens een wedstrijd slaagt ook hij er niet in om met een wissel of een tactische ingreep de match te doen kantelen.” Bekijk zijn volledige analyse in de video hierboven.