Miljardair Aziz Akhannouch is nieuwe premier Marokko

Met zakenman Aziz Akhannouch leidt voortaan een miljardair de Marokkaanse regering. Koning Mohammed VI benoemde de nieuwe premier en de 24 leden van zijn regering op een ceremonie in Fès. Dat bericht staatsagentschap MAP. Bij de ministers zijn zeven vrouwen, onder wie Nadia Alaoui, de eerste vrouwelijke minister van Financiën van het land. Buitenlandminister Nasser Bourita blijft op post.

Volgens schattingen van het magazine Forbes heeft Akhannouch een vermogen rond de twee miljard dollar (1,7 miljard euro). Hij is mede-eigenaar van het Marokkaanse olie- en gasbedrijf Akwa Group en investeert in media en in de toeristische sector. Na zijn eedaflegging donderdag beloofde Akhannouch “positieve resultaten voor burger en land”, aldus MAP.

RNI, de centrumpartij van Akhannouch, werd na de parlementsverkiezingen van vorige maand de grootste partij. De RNI regeert nu met de monarchistische PAM en de conservatief-nationalistische Onafhankelijkheidspartij (Istiqlal). De islamistische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling leed een verkiezingsnederlaag en verloor 90 procent van haar zetels.

De grootste uitdagingen in Marokko zijn de corruptie en jeugdwerkloosheid, die momenteel op ongeveer 30 procent ligt. De economie kromp in 2020 met naar schatting 7 procent. In het koninkrijk, dat nog steeds autoritair geleid wordt, neemt koning Mohammed VI de belangrijke beslissingen.