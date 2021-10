Niet alleen aantrekkelijk voor de fiscale toerist: zo paradijselijk zijn de belastingparadijzen echt

De fiscale paradijzen rollen vlot over de tongen nu uit de Pandora Papers blijkt dat wereldsterren én een rist Belgen daar aan belastingontwijking doen. Maar hoe paradijselijk zijn de negen fiscale paradijzen die sinds 5 oktober op de Europese zwarte lijst staan? Kun je daar met een deugddoende vakantie ook de dagelijkse sleur ontvluchten in plaats van enkel de fiscus? Welke plaatjes kun je er nog schieten naast selfies met postbussen van offshorebedrijven? En wat valt daar te bikken voor de gewone toerist die er is om geld uit te geven in plaats van uit te sparen?