De ontgoocheling te veel? Fans Rode Duivels getuigen: “Ik draai mijn rug naar mijn Italiaanse collega’s”

Ze zijn de felste fans van de Rode Duivels. De grootste BELievers. Maar nu zien ze af. Na die weggeverij tegen de Fransen. Na de zoveelste mislopen prijs. Ze zijn niet kwaad, ze zijn teleurgesteld. En iedereen weet dat dat erger is. En hún verdriet, dat is het verdriet van België. “Ik heb schrik dat we teruggaan naar de tijd waarin alles mathematisch nog mogelijk was, maar iedereen wist dat we nergens zouden geraken.”