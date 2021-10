Jérémy Doku genomineerd voor prestigieuze Trophée Kopa, Courtois voor Trophée Yachine

Over vijftig dagen wordt de Ballon d’Or uitgereikt, de trofee van France Football voor de beste internationale voetballer van het jaar. Sinds enkele jaren hoort daar ook een trofee voor beste jongere (-21) bij, de Trophée Kopa. Onze landgenoot Jérémy Doku is één van de tien genomineerden. Thibaut Courtois is dan weer genomineerd voor “Doelman van het Jaar”, de zogeheten Trophée Yachine.

Doku staat in het lijstje van genomineerden tussen onder meer de Engelsen Mason Greenwood en Jude Bellingham en de Spanjaard Pedri. De 19-jarige flankspeler van Rennes maakte het afgelopen seizoen indruk in de Ligue 1 en met België op het EK. De Trophée Kopa bestaat nog maar sinds 2018. Kylian Mbappé was de eerste winnaar, Matthijs de Ligt won de tweede editie. Door corona werd de trofee vorig jaar niet uitgereikt.

10 genomineerden

Jude Bellingham (Eng/Borussia Dortmund)

Jérémy Doku (BEL/Rennes)

Ryan Gravenberch (NED/Ajax Amsterdam)

Mason Greenwood (ENG/Manchester United)

Nuno Mendes (POR/PSG)

Jamal Musiala (DUI/Bayern München)

Pedri (SPA/FC Barcelona)

Giovanni Reyna (USA/Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (Eng/Arsenal)

Florian Wirtz (Dui/Bayer Leverkusen)

Courtois beste doelman?

Uiteraard is Thibaut Courtois genomineerd voor de trofee van “Beste Doelman van het Jaar”, de Trophée Yachine (naar de legendarische sjovet-keeper Lev Yachine). Al is de kans reëel dat onze landgenoot het zal moeten afleggen tegen Italiaans EK-winnaar Gianluigi Donnarumma, die ook genomineerd is voor hoofdprijs Ballon d’Or.

10 genomineerden

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan, PSG)

Ederson (BRA/Manchester City)

Samir Handanovic (SLN/Inter Milan)

Emiliano Martinez (ARG/Aston Villa)

Edouard Mendy (SEN/Chelsea)

Keylor Navas (CRI/PSG)

Manuel Neuer (DUI/Bayern Munich)

Jan Oblak (SLN/Atlético de Madrid)

Kasper Schmeichel (DEN/Leicester)