Niet met Frankrijk tegen België, wel opnieuw op training bij Chelsea: N’Golo Kanté is verlost van corona

De Franse middenvelder legde eind september een positieve coronatest af in aanloop naar het Champions League-duel tegen Juventus. Kanté miste verder ook de competitiematch tegen Southampton. Vrijdag trainde hij nog apart, na de interlandbreak zou hij opnieuw de groepstrainingen afwerken.

Vanwege de coronabesmetting ontbrak Kanté in de selectie van de Franse bondscoach Didier Deschamps voor de Final Four van de Nations League. Donderdagavond versloegen Les Bleus in Turijn de Rode Duivels met 2-3 in de halve finales.