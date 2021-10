Meer dan 100 slachtoffers bij bomaanslag op moskee in Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag in een moskee in het noorden van Afghanistan zijn vrijdag minstens 20 mensen om het leven gekomen en raakten ook zo’n 90 personen gewond. Dat meldt een agentschap van de Verenigde Naties.

De aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in de Sayed Abad Moskee in Kunduz. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er zeker 20 doden en 90 gewonden. Volgens een woordvoerder van de taliban waren er veiligheidstroepen ter plaatse en onderzoeken ze de zaak.

De aanslag werd nog niet opgeëist.

Enkele dagen geleden was er ook een bomaanslag in een moskee in Kaboel. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. Die aanslag werd opgeëist door IS-K, een regionale tak van Islamitische Staat en een gezworen ­vijand van de ‘te softe’ taliban.

