Een Limburgse wolf en een wolf uit Kalmthout zijn vermist. Volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Welkom Wolf zou er voor beide gevallen sprake kunnen zijn van kwaad opzet. Ook de moord op Naya is nog een mysterie. “Ik zeg niet dat sommige onderzoekers hun best niet gedaan hebben, maar was het een mensenmoord geweest, dan was het veel sneller opgelost.”