Staf (12) zit tegen wil en dank in instelling na mishandeling door vader: “Mémé, help mij”

Dát er ingegrepen moest worden, daar twijfelt niemand aan. Kinderen die klappen krijgen, in de kelder opgesloten worden of gestraft worden met tabasco of afwasmiddel in de mond, dat kan niet door de beugel. Maar de manier waaróp het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ingreep, daar hebben familieleden die klaarstonden om de slachtoffers op te vangen, wél veel vragen bij. Dit is het verhaal van Staf (12) en zijn overgrootouders, die niets liever willen dan hem een warme thuis bieden. En toch woont de jongen al een jaar in een instelling, waar hij niet aardt. “Het Vertrouwenscentrum handelt tegen zijn welzijn in.”