Hoezo, versleten? Vincent Kompany kan het nog: Anderlecht-coach scoort met knappe omhaal op training

Tijdens de interlandbreak amuseerde Vincent Kompany zich vrijdag op training met Anderlecht. De coach trok zijn voetbalschoenen aan en liet zijn jonge selectie zien hoe het moet. Kompany (35) scoorde tot zijn eigen groot jolijt in duel met de 16-jarige Enock Agyei met een knappe omhaal.

Kompany hing in augustus vorig jaar de schoenen aan de haak omdat hij van de ene blessure in de andere sukkelde. Maar helemaal versleten is hij allerminst, zoals hij op het onderstaande filmpje bewijst met zijn omhaal: