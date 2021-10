De overheid kon de plaag van de dansende oma’s niet stoppen, dus nu nemen stedelingen zelf het heft in handen

De snelle vergrijzing is in China een huizenhoog probleem, en dat uit zich op verschillende vlakken. Een ervan is het fenomeen van de dansende oma’s. Die groepen palmen elk stukje open ruimte in om te oefenen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en met heel veel lawaai. Het leidt tot overlast, wat vaak voor verbaal en soms voor fysiek geweld zorgt. Met 120 miljoen zijn ze en de problemen zijn een teken aan de wand hoe de generatiekloof in het land snel uitdiept.