Eden Hazard en Thomas Foket verlaten selectie van Rode Duivels voor troostfinale in Nations League

Eden Hazard en Thomas Foket hebben de selectie van de Rode Duivels verlaten, voor de troostfinale in de Nations League van zondag. Dat heeft de Belgische voetbalbond bekendgemaakt.

Eden Hazard werd donderdagavond halfweg de tweede helft van de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk geblesseerd gewisseld. De aanvaller van Real Madrid had last van de dij. De blessure is niet al te ernstig, maar Hazard en de Belgische staf nemen geen risico en laten de speler nog voor de overbodige troostfinale naar Madrid vertrekken. Ook Thomas Foket verlaat de selectie.

