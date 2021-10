Personeelstekort zo groot dat NMBS alle recupdagen uitbetaalt: “We willen geen geld, we willen rust”

“Ik ben ongeveer de helft van de weekends van huis. Geen probleem, dat hoort bij de job. Maar de compensatiedagen tijdens de week vallen al te vaak weg. Daardoor is het zwaar om de rest van het huishouden nog te plannen. Ik heb niks aan u, zegt mijn vrouw. We komen gelukkig goed overeen, maar dat geduld is ook niet oneindig.”

Treinbegeleider Maarten (een schuilnaam) vertelt zijn verhaal anoniem – zijn werkgever vindt het niet zo leuk als hij praat met de pers. Maar sinds de NMBS deze week in een interne mail aankondigde dat Maartens noodgedwongen opgespaarde recuperatiedagen omgezet worden in geld, trekt hij zich van die regel even wat minder aan. Bijna veertig heeft hij er nog staan, op te krijgen tegen het einde van het jaar.

“Ik wil dat geld niet, ik wil de rust”, zegt Maarten. “Bijt nog even op uw tanden, die vrije dagen krijg je later wel: dat was telkens de boodschap. Al die dagen waarop je niet thuis was, boren ze ons nu door de neus. En ik ben niet eens het ergste geval in mijn depot: er zijn collega’s met zestig openstaande dagen. Zij zouden nu al moeten stoppen met werken om dat op te krijgen voor het einde van het jaar. Maar vakantie nemen kan niet, want de treinen moeten blijven rijden.”

Sociale inspectie

Exacte cijfers over het aantal openstaande recuperatiedagen geeft de NMBS niet – het spreekt enkel over een “mediaan van vijf dagen”. Dat is berekend op het totaal van de 30.000 werknemers, ook de mensen met bureaujob tijdens kantooruren. 15.000 mensen hebben dus minimaal vijf dagen achterstallige vakantie – samen 75.000 – maar voor heel wat van hen is de achterstand opgelopen tot hoog in de tientallen. Dat getal is zo hoog, dat de sociale inspectie bij NMBS aan de deur stond en de spoorwegmaatschappij dwingt om het probleem aan te pakken. De oplossing van het spoorbedrijf: de recupdagen uitbetalen. “Maar het personeel zou het veel liever opnemen in tijd dan in geld”, zegt Nicky Masscheleyn van ACOD Spoor.

Ook volgens andere vakbonden is er veel ongerustheid over de beslissing. Hier en daar reden vrijdag enkele treinen niet uit omdat het personeel spontaan het werk neerlegde. “De mensen zitten er door het vele werken door, en krijgen al zo lang de belofte dat het beter zou gaan”, zegt ook Joachim Permentier van OVS. “Nu komt het bericht dat ze hun recupdagen niet kunnen opnemen maar uitbetaald worden. Ze zijn bang dat het een gewoonte gaat worden.”

De NMBS en personeelsinstantie HR Rail erkennen dat “de oplossing niet alle betrokken medewerkers tevredenstelt”, klinkt het in een schriftelijke reactie. “Voor de komst van de sociale inspectie was al een afbouwplan uitgewerkt, maar de sociale inspectie eist dat de huidige situatie zo snel mogelijk wordt opgelost. NMBS moet erop toezien dat de eisen worden nageleefd. Er worden ook verschillende acties op touw gezet om de zeshonderd openstaande vacatures bij NMBS zo snel mogelijk in te vullen.”