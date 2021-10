Google draait geldkraan dicht voor klimaatontkenners en antivaxers

Hoe verdien je geld aan een website? Eén manier is Google Ad’s. In se laat je als eigenaar van een website toe dat Google advertenties toont op jouw website. Vervolgens krijg je – naargelang het aantal bezoekers en dus het aantal keer dat er advertenties getoond werden – een deeltje van die reclame-inkomsten.Wel zijn er regels: Google toont geen advertenties (en laat je dus niet mee verdienen) op sites die haat zaaien, computervirussen verspreiden, surfers oplichten, misleidende informatie delen… en andere ‘misrepresentative content’ tonen. Laatstgenoemde is een waslijst en die is nu wat langer geworden. “Het gaat onder meer over content die klimaatverandering afdoet als een hoax”, klinkt het bij Google, “en beweringen die ontkennen dat de uitstoot van broeikasgassen of menselijke activiteit bijdragen aan klimaatverandering.” Concreet: Google toont geen advertenties meer op Youtube-video’s en sites waar ontkend wordt dat de aarde opwarmt. Op die manier kan de maker er geen geld mee verdienen. Het klinkt nobel in de strijd tegen nepnieuws en desinformatie, maar de beslissing is zakelijk. “Adverteerders willen gewoon niet dat hun advertenties naast deze content (met onjuiste beweringen over klimaatverandering, red.) getoond worden.” Eerder raakte al bekend dat Youtube antivax-video’s van zijn platform gaat verwijderen.