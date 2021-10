Barcelona verbouwt komende zomer Camp Nou en wijkt uit naar stadion van 6.000 toeschouwers

Tijdens de geplande verbouwing van Camp Nou zal FC Barcelona volgens voorzitter Joan Laporta vermoedelijk in het Johan Cruyff Stadion moeten spelen. De renovatiewerken zouden komende zomer aanvatten, zo verklaarde Laporta vrijdag op de Catalaanse radiozender RAC1. Het Johan Cruyff Stadion is met een capaciteit van slechts 6.000 toeschouwers een pak kleiner dan Camp Nou.

FC Barcelona, dat in financieel zwaar weer zit, wil ondanks de schuldenberg een lening van 1,5 miljard euro aangaan om de verbouwing van Camp Nou te financieren, aldus Laporta. Het project is vanwege de verwachte hogere inkomsten uit het stadion, dat na de renovatiewerken 110.000 zitplaatsen zou tellen, “van fundamenteel belang” voor de club. Met ruim 99.000 zitjes is Camp Nou nu al het grootste stadion van Europa.

Op de jaarlijkse vergadering van de stemgerechtigde clubleden, die op 17 oktober voorzien is, moet dit plan wel nog goedgekeurd worden.