Doodrijder Sharon herinnert zich niet waarom hij met 191 km/uur door rood reed: “Ik zou mijn auto of haar nooit iets aandoen”

“Wáárom rijd je met 191 km per uur flagrant door een rood licht met een auto die je tegen zo’n snelheid niet door een bocht krijgt?” Davy Kesteman (32) werd vrijdag vier uur lang stevig aan de tand gevoeld over de fatale rit met Sharon Gruwez (22), maar de voorzitter kreeg tot zijn frustratie geen antwoord. “We zijn ’s nachts bij mij thuis vertrokken naar zee om op het strand te zitten. En plots werd ik wakker in een verhakkeld voertuig. Ik weet niets meer”, klonk het finaal weinig overtuigend.