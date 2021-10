‘De Mixers’ verdienden met cocaïne hopen geld, maar nu riskeert Borgerhoutse drugsfamilie tot tien jaar cel

Antwerpen

Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar gevangenisstraf geëist tegen Aziz S., de vermeende leider van een criminele clan uit Borgerhout, die ‘De Mixers’ wordt genoemd. Mixer Aziz en zijn familie zouden op grote schaal drugs hebben verhandeld en geld hebben witgewassen. De kopstukken beschikten over grote hoeveelheden cash, reden in luxevoertuigen en leefden in luxe. Maar zes jaar na de start van het onderzoek staan ze nu voor de rechter.