De voetbalwereld sidderde toen op 10 oktober 2018 222 politieagenten binnenvielen op 44 adressen in ons land. Drieëntwintig personen werden in verdenking gesteld, maar waarom is het drie jaar later nog altijd niet tot een proces gekomen? Een analyse van wat nog altijd het grootste schandaal in de geschiedenis van het Belgisch voetbal lijkt te worden.