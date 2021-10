Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober verplicht in Brussel: dit zijn de richtlijnen

Het Brussels Parlement heeft op vrijdag 8 oktober de ordonnantie die het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreidt, goedgekeurd. Dat zal ingaan op 15 oktober. Dat in horeca, dancings, sportclubs, commerciële beurzen, congressen, de cultuursector en instellingen voor kwetsbare personen. Ook voor massa-evenementen, ziekenhuizen en woon-zorgcentra zullen bezoekers een CST nodig hebben.

Het Covid Safe Ticket (CST) zal nodig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kabinetsteams van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) legden vrijdag uit wat dat betekent voor de burgers en de sectoren die onder deze maatregel vallen. Zo zal het CST vanaf 15 oktober op massa-evenementen moeten getoond worden van zodra er minstens 50 personen binnen en minstens 200 personen buiten zijn. Dat geldt voor personen vanaf twaalf jaar.

Daarnaast is het CST ook verplicht in enkele specifieke sectoren, voornamelijk voor personen vanaf zestien jaar. In de horeca is het CST verplicht voor klanten die binnen zitten in restaurants en cafés, maar niet voor klanten die op het terras zitten. Afhaalrestaurants en sociale restaurants zullen echter niet onder de regelgeving vallen.

Ook in sport- en fitnessclubs en handelsbeurzen en congressen is het CST verplicht in een binnenruimte. Voor een buitenruimte geldt dat vanaf 200 personen of meer. In dancings en discotheken is het CST verplicht, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor zaken die tot de culturele, recreatie- of feestsector behoren is het ticket verplicht vanaf 50 personen. Voor bezoekers van rusthuizen en ziekenhuizen geldt de verplichting dan weer vanaf twaalf jaar. De stagiairs en het personeel van het WZC zijn niet betrokken bij het CST. Ook bezoekers van bewoners die palliatief zijn, niet lang meer zullen leven of aan een slipsyndroom lijden, externe zorgverstrekkers, leveranciers of technici vallen niet onder de CST-regeling.

In het ziekenhuis moeten enkel de bezoekers van opgenomen patiënten een CST voorleggen. Dat geldt niet voor de mensen die voor een raadpleging komen. Niemand is vrijgesteld van de mondmaskerplicht.

Voor drie maanden

In het openbaar vervoer, bij overheidsdiensten, educatieve diensten, de werkplek en winkels en winkelcentra is een CST dan weer niet verplicht. Het Covid Safe Ticket wordt voor drie maanden, tot 15 januari 2022, ingevoerd”, klinkt het bij de kabinetsmedewerkers van beide ministers. “Het CST wordt elke maand geëvalueerd en kan verlengd worden als de epidemiologische situatie dat vereist.”

De uitbater of organisator van het evenement heeft het recht om het CST te controleren en moet zelf voor de nodige instrumenten voor controle zorgen. Als de maatregelen niet opgevolgd worden kunnen de boetes 50 tot 500 euro bedragen voor bezoekers. Voor organisatoren is dat 50 tot 2.500 euro boete. De politie zal nagaan of de klanten correct worden gecontroleerd.

Volgens het kabinet van minister-president Vervoort wordt er vanaf 15 oktober niet meteen gesanctioneerd. In een eerste tijd wordt er enkel gewaarschuwd, maar de modaliteiten moeten nog afgesproken worden met de burgemeesters, klinkt het.