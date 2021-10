Anderlecht-spits Zirkzee redt Jong Oranje in Zwitserland

Anderlecht-aanvaller Joshua Zirkzee heeft de Nederlandse beloften in de EK-kwalificatie behoed voor een nederlaag in en tegen Zwitserland. Het duel in Lausanne eindigde in 2-2. Met treffers in de 62e en 68e minuut maakte de huurling van Anderlecht een achterstand van 2-0 ongedaan.