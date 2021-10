Jonge Duivels vanop de stip voorbij stug Kazachs blok: twee strafschoppen goed voor de zege en 9 op 9

De Jonge Duivels hebben tegen Kazachstan een moeizame zege geboekt. Alleen dankzij twee strafschoppen konden de Duivels het Kazachse blok kloppen. Loïs Openda scoorde na een halfuur vanop de penaltystip. In het slot lokte Yorbe Vertessen ook een strafschop uit. Ook hij zette die feilloos om: 2-0. Na drie kwalificatiewedstrijden voor het EK 2023 in Georgië en Roemenië tellen de Jonge Duivels 9 op 9.

De thuismatch in het King Power at Den Dreef stadion in Leuven tegen Kazachstan was voor de Jonge Duivels op papier de makkelijkste opdracht van deze EK-kwalificatie. Coach Jacky Mathijssen had zijn team vooraf wel gewaarschuwd dat ze de Kazachen niet mochten onderschatten. Zijn boodschap was aangekomen, want de Belgen hadden de wedstrijd van begin tot eind onder controle. Ze gunden de bezoekers amper balbezit. Niet dat de Kazachen dat erg vonden, want ze waren duidelijk zonder aanvallende intenties afgezakt naar Leuven.

Theate en De Ketelaere waren er niet bij voor de Jonge Duivels, want zij vertoeven bij de Rode Duivels in Italië. Die eerste werd niet gemist, want Kazachstan zette de defensie nooit onder druk. Die tweede was wel een aderlating. De Ketelaere had met zijn topvorm misschien vaker het gaatje in het blok van de Kazachen gevonden.

Dubbele muur

Kazachstan trok immers een dubbele muur van vijf verdedigers en vier middenvelders op. Eenzame spits Shvyrev stond meer dan eens wortel te schieten. De Duivels daarentegen staken er technisch bovenuit en combineerden bij momenten fluks, maar hadden het moeilijk om tegen het overtal van Kazachen kansen af te dwingen. Er lag weinig ruimte, waardoor de snelheid van Openda er niet uit kwam. Verder dan een schotje van Verschaeren en Raskin of een kopkans van Onana en De Winter op corner kwamen de Duivels niet.

Openda vond in de eerste helft wel de weg naar de netten, maar hij stond buitenspel. De spits versierde net voor het halfuur dan maar een lichte penalty nadat hij werd vastgehouden en kon zo toch scoren. De 1-0 gleed in de linkerbenedenhoek voorbij doelman Utsimenko. Voor Openda was het al zijn vierde goal in deze EK-kwalificatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede helft probeerden de Kazachen iets aanvallender te spelen en zo kwam er wat meer ruimte voor de Belgen. Maar opnieuw leverde dat amper kansen op. Verschaeren en Onana probeerden het, maar hun pogingen waren allesbehalve overtuigend. Invaller Vertessen versierde in het slot wel nog een penalty en zette die net als Openda feilloos om.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo werd het uiteindelijk een 2-0-zege, zij het zonder glans, tegen zwakke broertje Kazachstan. De Jonge Duivels kunnen dankzij de zege met negen op negen wel nog steeds een perfect rapport voorleggen deze EK-kwalificatie en blijven aan de leiding in groep I.