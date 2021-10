Niemand wint monsterjackpot van 202 miljoen euro met EuroMillions

Bij de trekking van 8 oktober is er geen winnaar in rang 1 bij EuroMillions. Er krijgt dus niemand de 202 miljoen euro die er te winnen viel op zijn of haar rekening gestort.

Er was niemand die de winnende cijfers 1,10, 23, 42, 46, en de sterren 3 en 5 op zijn of haar formulier had ingevuld. Geen winnaar in rang 1 dus bij de EuroMillions-trekking waarbij 202.000.000 euro te winnen viel.

Toch is er één gelukkige Belg. Eén landgenoot vulde vijf juiste cijfers en één juiste ster in. Hij of zij wint ‘slechts’ 166.984,90 euro.

Tijdens de volgende trekking op dinsdag 12 oktober is er 220 miljoen te winnen.

(sgg)