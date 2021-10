J.V. lang niet de enige 18-jarige met psychische problemen: “Lander smeekte om hulp en toen moest hij weg”

“Hij is een jongen die hulp nodig heeft, maar we werden wandelen gestuurd toen we hem wilden laten opnemen in de psychiatrie”, vertelde de mama van J.V. (18) vrijdag. De woorden grijpen Leen De Wachter naar de keel: ook zij ondervond moeilijkheden toen ze hulp zocht voor haar 18-jarige zoon Lander. Experts kennen het probleem: “Er valt een gigantisch gat na de jeugdpsychiatrie, waarbij we jongvolwassenen kwijtraken.”