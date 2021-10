Torino-middenvelder Dennis Praet zag Rode Duivels onderuitgaan in zijn nieuwe thuisstad: “Misschien is er nu minder druk in Qatar”

Dennis Praet (27) werd afgelopen zomer door Leicester aan Torino verhuurd. De middenvelder kreeg te weinig kansen in de Premier League en had een nieuwe club nodig om zijn plaats bij de Rode Duivels te behouden. Helaas mist Praet door een blessure nu toch de Final Four van de Nations League. Hij zat wel als toeschouwer in de tribune tegen Frankrijk, waarna wij hem opzochten in zijn nieuwe thuisstad. “In België dromen we luidop van een trofee, maar zo evident is dat niet.”