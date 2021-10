Hans Vanaken nu wel in de basis bij Rode Duivels: voorbereiding op WK 2022 in Qatar begint zondag al

Hans Vanaken komt in het team, het is de bedoeling ook De Ketelaere speelminuten te geven. — © BELGA

Eden Hazard had last van de dij. Niet te ernstig maar hij ging terug naar zijn club Real Madrid. Thomas Foket, eerder deze week nog in extremis aan de selectie toegevoegd, keerde ook eerder van verwacht terug naar zijn Franse club Reims. Zo blijven er nog achttien veldspelers en vier keepers over. Het zal niet veel veranderen aan de plannen van Roberto Martinez want hij wilde beiden toch niet laten spelen tegen Italië.

Tien wedstrijden

Een derde of vierde plaats in de Nations League is niet meer zo interessant. Omdat ook de kwalificatie voor het WK 2022 al zo goed als binnen is, kunnen de Rode Duivels nu al aan hun voorbereiding op Qatar beginnen. De bondscoach zal daarom al wat dingen aan zijn basiself veranderen. “Het is een grote opdracht om ons klaar te stomen voor dat WK. Over dertien maanden is het er al”, aldus Martinez. “Spelers kunnen in de volgende wedstrijden tonen wat ze kunnen op internationaal niveau.”

Met nog twee WK-voorrondeduels in november, twee oefenduels in maart en zes matchen in de voorronde van de Nations League in juni en september heeft de bondscoach tien wedstrijden om zich voor te bereiden op het WK. Die voorbereiding begint dus morgen.

Vanaken voor Hazard

Hans Vanaken komt in het team, het is alleen nog niet duidelijk op welke positie. Wellicht op de plaats achter de diepe spits op de plaats waar de nu afgehaakte Hazard doorgaans speelt. Ook andere spelers mogen hopen op speelkansen. Omdat de Rode Duivels het vrijdag heel rustig deden, is het nog koffiedik kijken wie de nieuwelingen in de ploeg zullen zijn. Courtois vroeg zich openlijk af hoeveel zin het nog heeft die wedstrijd om de derde plaats te spelen. Aangezien de doelman van Real Madrid toch bij de selectie moet blijven en hij zijn 93ste interland kan pakken, zal hij wellicht tussen de palen staan.

In de defensie kan Boyata speelkansen krijgen, maar wie dan plaats moet ruimen, staat nog niet vast. Alderweireld en Vertonghen zijn de vaste waarden, maar Alderweireld is nog niet lang hersteld van Covid en Vertonghen heeft met zijn club Benfica nog een druk programma voor de boeg. Denayer was de beste verdediger tegen Frankrijk. Een basisplaats voor Theate is nog te vroeg.

De Ketelaere

Saelemaekers mag hopen op een plaats op de rechterflank. En als Witsel speelt, wie komt dan naast hem op het middenveld? Maakt Martinez een statement en laat hij Tielemans, die achter zijn beste vorm aanholt, staan? Dendoncker kan in het team komen, of mogelijk speelt dus Vanaken naast de defensieve middenvelder.

Lukaku zal wellicht zelf beslissen of hij speelt, maar ook de spits heeft nog een druk programma voor de boeg. Het is afwachten hoe het gesteld is met de fysieke toestand van De Bruyne om hem alsnog in de basiself te droppen. Het is de bedoeling ook De Ketelaere speelminuten te geven.

De Rode Duivels trainen vanavond om 11 uur nog in het stadion van Juventus. De wedstrijd wordt zondag om 15 uur gespeeld.