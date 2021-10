Italië mist Bonucci en denkt ook aan B-ploeg tegen Rode Duivels, maar: “Belangrijk met het oog op FIFA-ranking”

De Italiaanse streak van 37 interlands zonder nederlaag kwam woensdag ten einde tegen Spanje. “Maar nu willen we aan een nieuwe reeks starten”, zegt ­Lorenzo Insigne.

Insigne is de man die op het jongste EK Courtois klopte met een heerlijk afstandsschot, maar de vraag is of hij dit keer zal spelen tegen de Rode Duivels. Net als Roberto Martinez denkt naamgenoot Roberto Mancini aan roteren. Ook de Squadra zou zomaar met een experimentele B-ploeg aan de aftrap kunnen komen, met bijvoorbeeld Raspadori in de spits. Al is de enige zekerheid op dit moment dat Bonucci niet speelt – de sterkhouder centraal achterin is geschorst.

In tegenstelling tot de Belgen – Courtois: “Ik weet niet waarom we die match nog spelen” – klinken de Italianen wél nog ambitieus. Middenvelder Locatelli: “Wij willen winnen, zeker omdat we thuis spelen. Het is ook belangrijk met oog op de FIFA-ranking.”(dvd)