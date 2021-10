Eden Hazard alweer naar huis, komt het ooit nog goed? “De dribbelaar van bij Chelsea zien we nooit meer terug”

Heeft hij nu weer een hamstringblessure? Of was het slechts een overbelasting van de spieren? Eden Hazard (30) haalde tegen Frankrijk opnieuw zijn niveau niet en werd na 75 minuten en een hoop pijnlijke grimassen vervangen. “Niets zorgwekkends”, klinkt het bij de Duivels, maar bij Real Madrid houden ze hun hart vast. Komt het ooit nog goed met Hazard? “Hij is bij Real toch één van de grootste miskopen uit de geschiedenis.”

Jürgen Geril en Yanko Beeckman