Twee mannen na 29 dagen dobberen op zee gered: “Even geen zorgen over covid”

De reis begon op het eiland Mono op 3 september. De mannen vertrokken in een kleine boot met een paar sinaasappelen. Het plan was om 200 kilometer naar het zuiden te varen, naar de stad Noro. “We hadden de reis al eens afgelegd, dus het ging wel loslopen”, vertelde Nanjikana aan de Britse krant The Guardian. Maar de Solomonzee kan er verraderlijk zijn, ook voor ervaren zeemannen.

Na een paar uur varen kwamen de mannen in een zeestorm terecht, met hevige regen en sterke wind, wat het moeilijk maakte om de kustlijn te blijven zien die ze wilden volgen. “Toen het weer omsloeg, was dat erg. Maar we werden pas echt bang toen de GPS het begaf”, zei Nanjikana. “We konden niet zien waar we heen gingen, dus beslisten we om te stoppen en de motor af te zetten, om benzine te besparen.”

De komende tijd overleefden ze op de sinaasappelen die ze hadden meegenomen, cocosnoten die ze op zee vonden en regenwater dat ze konden opvangen via een canvas. Uiteindelijk dreven ze 400 kilometer af in noordwestelijke richting en werden ze gespot door een visser aan de kust van New Britain in Papoea-Nieuw-Guinea. “We wisten niet waar we waren, maar dachten niet dat we in een ander land zouden zijn”, zei Nanjikana. De mannen waren zo verzwakt, dat ze uit de boot gedragen moesten worden toen ze aankwamen in Pomio op 2 oktober.

Ze werden naar een lokaal ziekenhuis gebracht en verblijven momenteel bij een inwoner van Pomio, Joe Kolealo. “Ze verblijven bij ons en zijn erg gelukkig”, zei hij aan Solomon Islands Broadcasting Corporation.

Nanjikana probeert de ervaring positief in te zien. “Ik had geen idee wat er aan de hand was, er was geen nieuws over covid. Ik kijk er erg naar uit om naar huis te gaan, maar het was een fijne pauze van alles.” De overheid staat in contact met de mannen om ze terug naar huis te kunnen brengen.