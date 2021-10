Hoe de carrière van Erling Haaland er helemaal anders had kunnen uitzien: “We konden hem kopen voor 2 miljoen...”

De zomer van 2022 zal ongetwijfeld gedomineerd worden door Erling Haaland. De Noorse superspits kan dan voor 75 miljoen euro weggekocht worden bij Borussia Dortmund. Papa Alfie zal dat mee regelen, maar was vrijdag vooral fier op het feit dat zijn zoon genomineerd is voor de Gouden Bal.

Haaland werd door France Football namelijk opgenomen op de shortlist van dertig voetballers die kans maken op de meeste prestigieuze individuele prijs in het voetbal. Naast onder anderen Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Alfie Haaland deelde vervolgens een schattige foto van een piepjonge Erling Braut op Twitter:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tussendoor was Haaland ook het onderwerp van gesprek in… Italië. Daar gaf Beppe Marotta, de sportieve baas van Inter en ex-Juventus, een opmerkelijk antwoord op de vraag wat zijn grootste teleurstelling is tot dusver in zijn carrière.

“De deal voor Erling Haaland”, aldus de Italiaan die de basis legde van het succesdecennium van de Oude Dame en de titel van Inter vorig seizoen. “Toen ik CEO van Juventus was hadden we de kans om hem voor amper 2 miljoen euro weg te kopen bij Molde. We waren er zo dichtbij. Nu is het onmogelijk voor een Serie A-club om hem binnen te halen.”

De gesprekken tussen Juventus en Haaland vonden plaats in december 2017. Het Noorse talent trok toen naar Turijn en woonde er de clash tegen Inter bij, mét Juventus-muts. De Italiaanse topclub wilde Haaland echter bij de U23 stallen en dat was niet naar de zin van diens entourage. Haaland trok uiteindelijk voor 8 miljoen naar Salzburg, waar hij meteen open bloeide.