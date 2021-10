Corona, chiptekorten en de overstromingen in Wallonië en Duitsland van afgelopen zomer veroorzaken een perfecte crisis op de markt voor tweedehandsauto’s. De prijzen schieten hoger, zo meldt De Tijd.

“De prijzen zijn, afhankelijk van het merk, in een jaar tijd met 10 tot 15 procent gestegen”, zegt Koen Claesen, de CEO van de Van Mossel-autogroep. Van Mossel is de grootste autoverkoper in ons land, met 85 dealers en garages van een brede waaier aan merken. ‘De premiummerken Audi, Mercedes-Benz en BMW tekenen de snelste prijsstijgingen op’, zegt Claesen.

Uit cijfers van de autosectorfederatie Febiac blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van een tweedehandsauto sinds mei vorig jaar met 12 procent gestegen is. De gemiddelde prijs van een nieuwe auto bleef bijna stabiel. En terwijl het aantal verkochte nieuwe auto’s krimpt, stijgt het aantal verkochte occasies. Tegenover de 313.000 nieuwe auto’s die in de eerste negen maanden verkocht werden, verwisselden meer dan 512.000 gebruikte auto’s van eigenaar. In andere jaren liggen die aantallen veel dichter bij elkaar.