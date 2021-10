Pandora Papers: Belg verkoopt onbelast topkunst via Hongkong

Alles wijst erop dat het bedrijf in Hongkong niet meer dan een postbusvennootschap is — © REUTERS

De Belg Paolo Vedovi, medeoprichter van de Brusselse Galerie Vedovi, is ook eigenaar van een postbusbedrijf in Hongkong dat handelt in werken van Magritte, Picasso en andere topkunstenaars. Dat blijkt uit de Pandora Papers. Op de winst hoeft het bedrijfje in Hongkong géén belastingen te betalen en ook in België werd al jaren weinig of geen vennootschapsbelasting betaald, schrijven Le Soir, De Tijd en Knack.

De kunstgalerie op de Waterloolaan in Brussel is gespecialiseerd in werken van moderne, naoorlogse en hedendaagse Europese en Amerikaanse kunstenaars. De voorbije 25 jaar bouwde de galerie een solide reputatie op, maar dat weerspiegelt zich niet in winstcijfers. In de laatst ingediende jaarrekening staat dat Galerie Vedovi in 2020 ruim 250.000 euro verlies leed.

Vedovi is een Brusselse galerie, maar duikt in de Pandora Papers op met een postbusvennootschap in Hongkong, onder de naam Global Art Portfolio Limited. Alles wijst er volgens de onderzoeksjournalisten echter op dat het gewoon gaat om een brievenbusbedrijf.

Uit de gelekte documenten blijkt voorts dat Global Art Portfolio Limited een pak beter presteert dan de Galerie Vedovi in Brussel. In de balans van 2017 staat dat het bedrijf voor 15,8 miljoen aan activa beheert -maar liefst 71 werken van topkunstenaars zoals Gerhard Richter, Max Ernst, Pablo Picasso, René Magritte, Roy Lichtenstein en andere grote namen- en 1,89 miljoen dollar winst maakte. Maar belasting werd er niet betaald, omdat de winsten behaald werd uit activiteiten buiten Hongkong. In een antwoord aan de fiscus van Hongkong geeft het bedrijf ook toe dat de enige bedrijfsactiviteit zich in België situeert en dat de enige werknemer Paolo Vedovi is.

Experts die werden geconsulteerd, menen dat als de Belgische fiscus zou kunnen aantonen dat Brussel de werkelijke plaats van activiteit is van de Hongkongse offshore, de kans bestaat dat die in België vennootschapsbelasting verschuldigd is.