Gemiddeld aantal overlijdens door corona met 10 procent gedaald

Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van Covid-19 is in de voorbije periode gedaald. In de week tot en met 5 oktober waren er gemiddeld 8,1 sterfgevallen per dag, of 10 procent minder dan de week ervoor. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinsituut Sciensano.