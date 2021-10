Chinese president wil “vredevolle hereniging” met Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft zaterdag in een speech aangedrongen op een hereniging met Taiwan. Dat zou volgens hem wel “geweldloos” moeten gebeuren. De toespraak kaderde in de herdenking van de Chinese revolutie 110 jaar geleden, waarbij de Qing-dynastie ten val werd gebracht. Ook in Taiwan zal die gebeurtenis zondag worden gevierd.

De voorbije weken nam de militaire spanning tussen China en Taiwan fors toe. Een recordaantal Chinese militaire toestellen vloog door het luchtruim van Taiwan. Peking beschouwt Taiwan, dat zich in 1949 na de overwinning van de communisten van het vasteland heeft afgescheiden, als een afvallige provincie en niet als een onafhankelijke staat.

“Het realiseren van de hereniging op een vredevolle manier is in het algemeen belang van de Chinese natie, inclusief van onze landgenoten in Taiwan”, aldus de Chinese president in de Grote Hal van Volk. “De historische taak van hereniging kan en zal gerealiseerd worden”, klonk het, waarbij Xi Jinping ook waarschuwde voor buitenlandse inmenging. “Deze kwestie is een puur interne kwestie voor China”. Vrijdag gaven de Verenigde Staten nog toe dat ze het Taiwanese leger al maanden steunen. “Niemand mag de vastberadenheid van het Chinese volk onderschatten, om de nationale en territoriale integriteit te verdedigen”, waarschuwde Xi.

Het wordt nu uitkijken naar de reactie van de Taiwanese leider Tsai Ing-wen zondag.